Поддержка пожилых людей: что предлагает Кабмин в новом законе [ Редактировать ]
В среду, 28 октября, Кабинет министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы для усиления поддержки пожилых людей. Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.
В ходе заседания правительства его утвердили и направят на рассмотрение Верховной Рады.
Шмыгаль отметил:
Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста... Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 млн гривен.
Ранее сообщалось, что пенсии в Украине начнут начислять автоматически, а пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.
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