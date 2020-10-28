В среду, 28 октября, Кабинет министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы для усиления поддержки пожилых людей. Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.

В ходе заседания правительства его утвердили и направят на рассмотрение Верховной Рады.

Шмыгаль отметил:

Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста... Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 млн гривен.

Ранее сообщалось, что пенсии в Украине начнут начислять автоматически, а пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.