Медична система не гумова: Максим Степанов оприлюднив умови перепрофілювання лікарень [ Редактировать ]
Антирекорд смертей, інфікувань та одужань. Це "ковідна" статистика за останню добу:
Нових заражень майже сім з половиною тисяч (і це на тисячу більше, аніж напередодні). Померли 165 пацієнтів. Понад три тисячі - одужали.
Лідерами по кількості інфікувань залишаються Харківщина, Одещина та Київ. За даними МОЗ, ліжка у "ковідних" лікарнях зайняті на 65 процентів, хоча чимало регіонів та міст заявляють про стовідсоткову заповненість. У МОЗ обіцяють перепрофільовувати лікарні.
Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України:
Наша медична система вона не гумова в неї є межа, яку кількість ліжок ми можемо відвезти від лікування цієї хвороби. Ми перепрофільовуємо по 2-4 лікарні багатопрофільні у кожному регіоні - це нам дасть змогу надавати медичну допомогу хворим на COVID-19, які мають інші захворювання.
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