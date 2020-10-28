Антирекорд смертей, інфікувань та одужань. Це "ковідна" статистика за останню добу:

Нових заражень майже сім з половиною тисяч (і це на тисячу більше, аніж напередодні). Померли 165 пацієнтів. Понад три тисячі - одужали.

Лідерами по кількості інфікувань залишаються Харківщина, Одещина та Київ. За даними МОЗ, ліжка у "ковідних" лікарнях зайняті на 65 процентів, хоча чимало регіонів та міст заявляють про стовідсоткову заповненість. У МОЗ обіцяють перепрофільовувати лікарні.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я України: