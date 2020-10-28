В Україні VIP-чиновникам повернули високі зарплати [ Редактировать ]
Жили бідно - вистачить! Топ-менеджерам державних підприємств повернули високі зарплати!
Уряд скасував своє ж карантинне обмеження. Ще навесні через коронакризу захмарні оклади обмежили десятьма "міні малками". Тобто, отримувати топ-менеджери могли не більше 47 тисяч гривень.
До речі, багато членів наглядових рад держпідприємств - іноземці. І до карантинних урізань вони отримували сотні тисяч гривень! А дехто - і мільйон.
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