Жили бідно - вистачить! Топ-менеджерам державних підприємств повернули високі зарплати!

Уряд скасував своє ж карантинне обмеження. Ще навесні через коронакризу захмарні оклади обмежили десятьма "міні малками". Тобто, отримувати топ-менеджери могли не більше 47 тисяч гривень.

До речі, багато членів наглядових рад держпідприємств - іноземці. І до карантинних урізань вони отримували сотні тисяч гривень! А дехто - і мільйон.