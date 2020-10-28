У Каннах стартував "карантинний" кінофестиваль [ Редактировать ]
У Каннах розгорнули червону доріжку - там почався щорічний 72 кінофестиваль.
Через пандемію коронавірусу кіносвято змістили з весни на осінь, а формат - урізали до "міні". Усі заходи проводять з дотриманням санітарних вимог: учасників просять носити маски, а на червоній доріжці не скупчуватися.
Програму кінопоказів втиснули у три дні. Глядачам покажуть чотири повнометражні фільми та проведуть конкурс короткометражок.
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