У Каннах розгорнули червону доріжку - там почався щорічний 72 кінофестиваль.

Через пандемію коронавірусу кіносвято змістили з весни на осінь, а формат - урізали до "міні". Усі заходи проводять з дотриманням санітарних вимог: учасників просять носити маски, а на червоній доріжці не скупчуватися.

Програму кінопоказів втиснули у три дні. Глядачам покажуть чотири повнометражні фільми та проведуть конкурс короткометражок.