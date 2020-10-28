Новий скандал навколо президента США. Газета New York Times з'ясувала, що колишні кредитори пробачили Дональду Трампу борги на 280 мільйонів доларів - це були гроші, які бізнесмен позичав на будівництво "Трамп-тауер" у Чикаго.

Кошти давали і німецький Deutsche Bank, і американські інвестиційні фонди - ймовірно, в обмін на певні неофіційні зобов'язання, - припускає газета.

Сам Трамп власну бізнесову діяльність (до того як він став політиком) вважає бездоганною, а політологи запевняють, що ця історія, попри її резонансність, - не позначиться на рейтингах.