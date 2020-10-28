Виборчий скандал у США: кредитори пробачили Дональду Трампу астрономічні борги [ Редактировать ]
Новий скандал навколо президента США. Газета New York Times з'ясувала, що колишні кредитори пробачили Дональду Трампу борги на 280 мільйонів доларів - це були гроші, які бізнесмен позичав на будівництво "Трамп-тауер" у Чикаго.
Кошти давали і німецький Deutsche Bank, і американські інвестиційні фонди - ймовірно, в обмін на певні неофіційні зобов'язання, - припускає газета.
Сам Трамп власну бізнесову діяльність (до того як він став політиком) вважає бездоганною, а політологи запевняють, що ця історія, попри її резонансність, - не позначиться на рейтингах.
по теме
Скандал на 60 мільйонів: "Укравтодор" відмовився від дитячих онко-грошей
Куди перенаправлять мільйони і чому досі немає такої необхідної українцям онкологічної лабораторії?
Кабмін відремонтує дороги за кошти передбачені для лікування онкохворих
Українців обурила історія з розподілом коштів - гроші, які мали піти на лікування онкохворих, пустили на дороги
У Нью-Йорку поліцейського відсторонили від служби за незаконну агітацію
Гучний скандал у Нью-Йорку - поліцейського відсторонили після того, як він у гучномовець службової машини вимовив гасло "Трамп 2020" - батьки міста симпатизують Байдену, отже відреагували жорстко
Нью-Йорк готують до ймовірних безладів під час президентських виборів
Який сценарій можливий? Чому президент Трамп закликає Америку не боятися насильства? І що може статися у день голосування?
"Материала достаточно": Трамп прервал интервью
Президент США Дональд Трамп прервал запись интервью для программы "60 минут" (60 minutes) телеканала CBS