В четверг, 29 октября, будьте аккуратны, неприятности могут поджидать некоторых знаков зодиака с любой стороны. Тем не менее день пройдет достаточно хорошо и плодотворно. Об этом сообщает hochu.ua.

ОВЕН

Прогноз для Овнов на 29 октября говорит, что сегодня узнаете очень приятную и вдохновляющую новость. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот. Нельзя тратить деньги в пустую, вскоре вам могут понадобиться большие суммы.

ТЕЛЕЦ

Звезды для Тельцов на 29 октября предупреждают, что сегодня ваше настроение будет зависеть исключительно от мелочей: постарайтесь утром встать с той ноги, не обожгите язык горячим чаем, не отвечайте на звонки неприятных людей. Чем легче и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдет этот день. Приготовьтесь к тому, что некоторые планы могут резко меняться.

БЛИЗНЕЦЫ

Зодиак для Близнецов на 29 октября предупреждает, что в этот день вам придется делать какой-то важный выбор. В последнее время вы стали слишком эгоистичными, в то время, как другие люди заботятся о вас. Позвоните давнему другу, он ждет на ваш звонок.

РАК

Луна для Раков на 29 октября предупреждает, что сегодня крайне нежелательно употреблять крепкие алкогольные напитки - это может вызвать проблемы со здоровьем. Следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу. Не игнорируйте меры предостережения, чтобы не подхватить опасное заболевание.

ЛЕВ

Общий гороскоп на 29 октября для Львов на 29 октября предупреждает, что сегодня вероятность успеха в больших начинаниях невелика, а вот с мелкими делами удастся справиться легко и быстро. В рабочем деле опирайтесь на партнеров или друзей - их советы или помощь помогут приблизиться к намеченной цели. Не доверяйте людям, которые сулят вам быстрое обогащение.

ДЕВА

Астропрогноз для Дев на 29 октября предупреждает, что сегодня вас могут пригласить на концерт или в гости, и вы прекрасно проведете время, если не откажитесь. Ваши способности и таланты будут отмечены начальством и партнерами. Не стоит придаваться ложной скромности, принимайте все дивиденды.

ВЕСЫ

Звезды для Весов на 29 октября предупреждают, что сегодняшний день будет характеризоваться повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Постарайтесь абстрагироваться от излишне эмоциональных людей, заражающих вас своей энергией. Вечер стоит провести в уютной семейной обстановке.

СКОРПИОН

Зодиак для Скорпионов на 29 октября говорит, что в это время вас порадуют люди, которые дороги вашему сердцу. В общении с близкими будете черпать массу позитивных эмоций. Научитесь не только принимать, но и отдавать. Ведите себя тактично с людьми, если не хотите с кем-то испортить отношения.

СТРЕЛЕЦ

Луна для Стрельцов на 29 октября предупреждает, что в этот день могут произойти поломки техники, что приведет к серьезным внеплановым тратам. Не спешите тратить деньги, возможно, проблема решится самым неожиданным образом, и вы получите в подарок нужную вещь. Здоровье не подведет, поэтому смело гуляйте на улице, невзирая на плохую погоду.

КОЗЕРОГ

Общий гороскоп для Козерогов на 29 октября обещает, что сегодня в течение дня вы сможете сделать много полезного для себя и своей семьи. День подходит для занятий спортом и укрепления иммунитета. Пейте больше воды и добавьте в рацион свежих овощей.

ВОДОЛЕЙ

Астропрогноз для Водолеев на 29 октября предупреждает, что сегодня у многих людей возникнет желание встретиться с вами. Постарайтесь найти время для встреч с людьми, которые вас понимают. Не принимайте близко к сердцу неудачи, они вас делают сильнее.

РЫБЫ

Зодиак для Рыб на 29 октября говорит, что сейчас наступает время положительных изменений. Сегодня вам удастся добиться положительных результатов в своей профессиональной деятельности. Используйте свое обаяние для благих дел, можете не бояться о последствиях.

Читайте также, какой знак зодиака самый удачливый.