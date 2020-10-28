Гороскоп на 29 октября: кого ждет успех [ Редактировать ]
В четверг, 29 октября, будьте аккуратны, неприятности могут поджидать некоторых знаков зодиака с любой стороны. Тем не менее день пройдет достаточно хорошо и плодотворно. Об этом сообщает hochu.ua.
ОВЕН
Прогноз для Овнов на 29 октября говорит, что сегодня узнаете очень приятную и вдохновляющую новость. Постарайтесь в свободное время заняться приятными делами, которые позволят расслабиться и уйти от забот. Нельзя тратить деньги в пустую, вскоре вам могут понадобиться большие суммы.
ТЕЛЕЦ
Звезды для Тельцов на 29 октября предупреждают, что сегодня ваше настроение будет зависеть исключительно от мелочей: постарайтесь утром встать с той ноги, не обожгите язык горячим чаем, не отвечайте на звонки неприятных людей. Чем легче и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдет этот день. Приготовьтесь к тому, что некоторые планы могут резко меняться.
БЛИЗНЕЦЫ
Зодиак для Близнецов на 29 октября предупреждает, что в этот день вам придется делать какой-то важный выбор. В последнее время вы стали слишком эгоистичными, в то время, как другие люди заботятся о вас. Позвоните давнему другу, он ждет на ваш звонок.
РАК
Луна для Раков на 29 октября предупреждает, что сегодня крайне нежелательно употреблять крепкие алкогольные напитки - это может вызвать проблемы со здоровьем. Следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу. Не игнорируйте меры предостережения, чтобы не подхватить опасное заболевание.
ЛЕВ
Общий гороскоп на 29 октября для Львов на 29 октября предупреждает, что сегодня вероятность успеха в больших начинаниях невелика, а вот с мелкими делами удастся справиться легко и быстро. В рабочем деле опирайтесь на партнеров или друзей - их советы или помощь помогут приблизиться к намеченной цели. Не доверяйте людям, которые сулят вам быстрое обогащение.
ДЕВА
Астропрогноз для Дев на 29 октября предупреждает, что сегодня вас могут пригласить на концерт или в гости, и вы прекрасно проведете время, если не откажитесь. Ваши способности и таланты будут отмечены начальством и партнерами. Не стоит придаваться ложной скромности, принимайте все дивиденды.
ВЕСЫ
Звезды для Весов на 29 октября предупреждают, что сегодняшний день будет характеризоваться повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью. Постарайтесь абстрагироваться от излишне эмоциональных людей, заражающих вас своей энергией. Вечер стоит провести в уютной семейной обстановке.
СКОРПИОН
Зодиак для Скорпионов на 29 октября говорит, что в это время вас порадуют люди, которые дороги вашему сердцу. В общении с близкими будете черпать массу позитивных эмоций. Научитесь не только принимать, но и отдавать. Ведите себя тактично с людьми, если не хотите с кем-то испортить отношения.
СТРЕЛЕЦ
Луна для Стрельцов на 29 октября предупреждает, что в этот день могут произойти поломки техники, что приведет к серьезным внеплановым тратам. Не спешите тратить деньги, возможно, проблема решится самым неожиданным образом, и вы получите в подарок нужную вещь. Здоровье не подведет, поэтому смело гуляйте на улице, невзирая на плохую погоду.
КОЗЕРОГ
Общий гороскоп для Козерогов на 29 октября обещает, что сегодня в течение дня вы сможете сделать много полезного для себя и своей семьи. День подходит для занятий спортом и укрепления иммунитета. Пейте больше воды и добавьте в рацион свежих овощей.
ВОДОЛЕЙ
Астропрогноз для Водолеев на 29 октября предупреждает, что сегодня у многих людей возникнет желание встретиться с вами. Постарайтесь найти время для встреч с людьми, которые вас понимают. Не принимайте близко к сердцу неудачи, они вас делают сильнее.
РЫБЫ
Зодиак для Рыб на 29 октября говорит, что сейчас наступает время положительных изменений. Сегодня вам удастся добиться положительных результатов в своей профессиональной деятельности. Используйте свое обаяние для благих дел, можете не бояться о последствиях.
Читайте также, какой знак зодиака самый удачливый.
по теме
Гороскоп на 27 октября для всех знаков зодиака
Вторник, 27 октября, станет удачливым днем для многих знаков зодиака.
Три знака зодиака станут "магнитом для денег" на этой неделе
На этой неделе трех знаков зодиака ждет финансовая удача
Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
В четверг, 21 октября, многих знаков зодиака ждут изменения в жизни
Гороскоп на 19 октября для всех знаков зодиака
Понедельник, 19 октября, пройдет достаточно спокойно для Тельцов, Раков и Дев
Гороскоп на выходные: кому звезды преподнесут незабываемые сюрпризы
Выходные 17-18 октября станут незабываемыми для многих знаков зодиака