У Степанакерті прогриміло кілька потужних вибухів. Про це повідомили у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці. Чи є жертви та руйнування - невідомо. Напередодні внаслідок ракетного удару по азербайджанському місту Барда загинула 21 людина, іще 70 - поранені.

Попри 3 оголошені перемир'я, бойові дії в Нагірному Карабасі не вщухають уже понад місяць. Азербайджан та Вірменія звинувачують одна одну в обстрілах. Напередодні Євросоюз знову закликав сторони сісти за стіл переговорів.