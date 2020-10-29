У Нагірному Карабаху прогриміли потужні вибухи [ Редактировать ]
У Степанакерті прогриміло кілька потужних вибухів. Про це повідомили у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці. Чи є жертви та руйнування - невідомо. Напередодні внаслідок ракетного удару по азербайджанському місту Барда загинула 21 людина, іще 70 - поранені.
Попри 3 оголошені перемир'я, бойові дії в Нагірному Карабасі не вщухають уже понад місяць. Азербайджан та Вірменія звинувачують одна одну в обстрілах. Напередодні Євросоюз знову закликав сторони сісти за стіл переговорів.
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