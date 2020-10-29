У Празі згоріла старовинна українська церква [ Редактировать ]
У Празі згоріла старовинна дерев'яна церква, яку з України до Чехії завезли майже сто років тому. Причини пожежі з'ясовують. За словами вогнеборців, вони не змогли прибути на місце якнайшвидше - через складний рельєф місцевості, де була розташована споруда.
Церкву святого Михаїла звели в 17 столітті, до Чехії вона потрапила як частина колекції етнографічного музею. Останні 12 років храм використовувала православна церква. В посольстві України в Чехії оголосили про збір коштів для відновлення церкви.
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