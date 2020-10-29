В течение 19-25 октября в Украине острые респираторные вирусные инфекции и грипп обнаружили у 163 314 человек. Такие данные приводит Центр общественного здоровья Украины.

Почти 35% от всего количества заболевших - дети в возрасте до 17 лет. Летальных случаев заболевания за это время не зафиксировано.

Из более чем 163 тысяч больных гриппом и ОРВИ 1,4% были госпитализированы, в том числе 3691 ребенок в возрасте до 17 лет.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 429,8 на 100 тысяч населения, что на 11% меньше эпидемического порога по Украине, но на 3,9% больше показателя предыдущего сезона.

Всего с начала эпидемического сезона (28 сентября) до 25 октября гриппом и ОРВИ переболели 1,6% населения страны.

От гриппа вакцинировались 11605 человек, из них 9055 - в течение 19-25 октября.

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что грипп может привести к тяжелым осложнениям: чаще всего это пневмония, иногда может за 4-5 дней привести к смерти больного. Также нередко развивается сердечная недостаточность. Впрочем, летальность гриппа достаточно низкая - менее 0,1%.

Напомним, в Украине началась вакцинация от гриппа.