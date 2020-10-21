За минувшую неделю в столице грипп и ОРВИ обнаружили у 8 тысяч киевлян. Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, данные о статистике респираторных заболеваний в Киеве дал Городской лабораторный центр.

По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

Отмечается, что среди заболевших - 4047 взрослых и 4038 детей. Половина лабораторно подтвержденных случаев у детей - школьники.

Ранее мы писали, что Украина подвергнется атаке новых штаммов гриппа в зимний период. Всего в страну попадет 4 вида вируса.