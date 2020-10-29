Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла майже удвічі у порівнянні з попереднім тижнем. А кількість заражень на третину. Такі дані наводить прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс. Найскладніша ситуація у Британії, Іспанії, Нідерландах та Франції. Останні новини звідти - у нашому огляді.

Франція повторно запроваджує загальнонаціональний карантин. Про це у телезверненні до нації заявив президент Еммануель Макрон. Французи від п'ятниці зможуть виходити з дому за письмовим посвідченням на роботу, в лікарню і за покупками, а також на прогулянки неподалік оселі.

Школи працюватимуть, а от ресторани та непродуктові крамниці ні. Також обмежено масові збори. Такі правила діятимуть щонайменше до 1 грудня. Франція на п'ятому місці у світі за кількістю інфікованих. Від початку епідемії в країні захворіли майже мільйон і 300 тисяч людей.

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Зростає захворюваність у Великій Британії. За минулу добу COVID-19 в країні підхопили майже 23 тисячі британців, а від ускладнень після коронавірусу померло 367 осіб - найбільше за останні 5 місяців. Через зростання смертності очікують, що британський уряд запровадить ще жорсткіший карантин.

Минулого місяця вже посилювали карантинні заходи, в деяких графствах обмежили роботу барів та ресторанів, а також заборонили збиратися разом більше ніж шість осіб. Від початку епідемії в країні інфікувалися більш як 900 тисяч, понад 45 тисяч - померли.

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Суворі обмеження запроваджує Німеччина. За добу в країні зафіксували понад 11 тисяч нових заражень це майже вдвічі більше, аніж тиждень тому. Через це знову закриють кінотеатри, спортзали, басейни, косметичні та масажні салони.

Бари та ресторани працюватимуть лише на винос. Готелям дозволять селити гостей тільки з поважної причини. Перукарні, школи та дитячі садки залишатимуться відкритими, утім від них вимагатимуть жорсткіших заходів гігієни. Нові обмеження діятимуть з четвертого листопада щонайменше до кінця місяця.

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Рекорд з захворюваності зафіксували у Чехії. За добу коронавірус в країні підхопили більш як 15,5 тисяч людей - найбільше за останній час. Близько тисячі пацієнтів наразі у реанімації. Задля стримання інфікованості, по країні запроваджено комендантську годину - з 9 вечора до 5 ранку.

Ще раніше закрили школи та ресторани. З магазинів дозволено працювати лише тим, що торгують продовольством та товарами першої необхідності. Також обмежили пересування між населеними пунктами. А у Празі через пандемію скасували традиційні різдвяні ярмарки.