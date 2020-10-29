Восстановление миллионных зарплат иностранным "надсмотрщикам" - это послевыборная пощечина украинскому народу [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - за жизнь".
Зе-власть находится в полной зависимости от иностранных кредиторов. Именно их, а не украинский народ "слуги" считают своими истинными хозяевами. Поэтому вместо предвыборных обещаний гражданам, они поспешили выполнить требования МВФ и ЕС и снять ограничения на зарплаты менеджменту и членам наблюдательных советов госкомпаний. Это значит, что иностранные надсмотрщики будут опять получать миллионы, вытягивая деньги из украинских предприятий, паразитировать на нищете украинских семей и кризисе нашей экономики. Хотя после решения Конституционного Суда об отмене обязательной подачи электронных деклараций зарплаты можно было и не повышать, а деньги направить на закупку лекарств от COVID-19.
В стране бушует эпидемия. В бюджете нет денег. Не хватает средств на больницы и лекарства. Гражданам отказывают в субсидиях и льготах. Люди вынуждены выживать на мизерные зарплаты и пенсии. Ведущие предприятия терпят многомиллиардные убытки. Как справиться с этим никто в Зе-власти не знает, и помогать людям не хочет. Они способны только выменивать суверенитет на долги, распродавать землю, предприятия и разорять украинцев.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться полной смены государственного курса. Украине необходимо вернуть суверенитет, разорвать порочный круг долгов и внешней зависимости. Закрыть все "кормушки" для агентов внешнего влияния и ввести жесткие ограничения зарплат в госкомпаниях. Изменить приоритеты бюджетной политики, и, вместо гарантий сверхприбылей для кредиторов, направить деньги на поддержку медицины, образования, инвестиции в экономику и поддержку граждан.
Мы видим, что разгромное поражение на местных выборах не стало уроком для власти. "Слуги" продолжают считать украинских граждан безропотными, "некачественными" людьми, с мнением которых можно не считаться. Они не будут ничего менять. Для того чтобы в Украине вновь воцарился мир и началось развитие, необходимо полностью менять обанкротившуюся власть.
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