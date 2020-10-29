В ночь с 27 на 28 октября в больнице в Вознесенске Николаевской области женщина обокрала медиков, пока те делали операцию пациенту. Об этом сообщили в Вознесенской многопрофильной больнице.

Женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги и банковские карты.

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"В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в ​​это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства", – говорится в сообщении.

Сообщается, что женщину задержали. В больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.

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