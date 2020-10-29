В Николаевской области женщина обокрала медиков во время операции [ Редактировать ]
В ночь с 27 на 28 октября в больнице в Вознесенске Николаевской области женщина обокрала медиков, пока те делали операцию пациенту. Об этом сообщили в Вознесенской многопрофильной больнице.
Женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги и банковские карты.
"В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства", – говорится в сообщении.
Сообщается, что женщину задержали. В больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.
Ранее сообщалось, что в Италии украли сосуд с кровью Папы Римского.
по теме
Стулом по голове: в Киеве пациент жестоко избил врача
Пострадавший госпитализирован
Боевой петух убил полицейского одним махом лапы
Полицейский скончался по дороге в больницу
В Киеве женщина выпала из окна: смерть наступила мгновенно
Без матери остались двое детей