Південна Корея відмовиться від викидів вуглекислого газу у атмосферу [ Редактировать ]
Південна Корея має намір відмовитися від викидів вуглекислого газу до 2050 року. Про це заявив президент Мун Чже Ін. Наразі країна - найбільший забруднювач атмосфери в регіоні.
Щоб вона стала вуглецево-нейтральною, планують повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії, реконструювати громадські будівлі та популяризувати електромобілі. На все уряд виділить 7 мільярдів доларів. Раніше про схожі плани також заявила Японія.
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