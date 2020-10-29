Південна Корея має намір відмовитися від викидів вуглекислого газу до 2050 року. Про це заявив президент Мун Чже Ін. Наразі країна - найбільший забруднювач атмосфери в регіоні.

Щоб вона стала вуглецево-нейтральною, планують повністю перевести промисловість на відновлювані джерела енергії, реконструювати громадські будівлі та популяризувати електромобілі. На все уряд виділить 7 мільярдів доларів. Раніше про схожі плани також заявила Японія.