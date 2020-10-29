В последние дни Конституционный Суд Украины принял ряд важных решений, в частности указал на неконституционность решений НАПК относительно электронного декларирования и, отметив, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной, такую ​​ответственность отменил.

Это решение Конституционного Суда вызвало резкую критику со стороны как представителей украинской власти, так и западных "партнеров". В частности, полностью зависимый от Запада украинский Президент, поправ нормы права, превысив свои полномочия и проявив полное неуважение к Конституционному Суду, потребовал от судей объяснить их решение. Гарант Конституции, который должен первым отстаивать соблюдение Основного Закона, фактически выкручивает руки представителям судебной власти, пытаясь сохранить норму, не соответствующую Конституции страны. Сам факт публичных заявлений о необходимости "пояснить" решение КСУ подрывает авторитет судебной системы и институтов государственной власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о дискриминации конституционной юрисдикции страны, прямом вмешательстве в работу судебной системы и попытке оказать давление на суд, что является преступлением, а также ведет к нарушению баланса ветвей власти, ослаблению возможностей судебной системы по защите прав и свобод человека, окончательно превращая Украину в территорию реализации чужих национальных интересов и геополитических амбиций других государств.

Такие противоправные действия по сути своей дискредитируют систему государственного управления и нарушают основоположный конституционный принцип разделения власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в который раз заявляет о крайней неэффективности борьбы с коррупцией в Украине. И напоминает: истратив более 12 млрд грн средств украинских налогоплательщиков и запланировав на свою деятельность в 2021 году еще 5,6 млрд грн бюджетных средств, антикоррупционные органы с момента их создания в 2015 году вернули в украинскую казну менее 500 тыс. грн, в том числе в 2020-м – только 48,5 тыс. грн.

Именно эта псевдоантикоррупционная система, полностью подконтрольная западным кураторам и потому неизбежно противоречащая Конституции Украины, наряду с наблюдательными советами государственных компаний выкачивает средства из государственного бюджета Украины, не принося стране никакой пользы. Она служит лишь инструментом внешнего управления, при котором представители иностранных государств не просто не стесняются осуществлять контроль за работой и НАПК, и НАБУ, и Высшего антикоррупционного суда, а уже даже делают это демонстративно.

Запад всеми силами пытается сохранить навязанную нашей стране и построенную по его указке якобы антикоррупционную систему, давно ставшую рудиментом, превратившуюся фактически в инструмент борьбы с неугодными, с политическими оппонентами.

Никто не может требовать от Конституционного Суда никаких объяснений относительно его решений. Никто не имеет полномочий проводить ревизию решений Конституционного Суда. Они подлежат исполнению в обязательном порядке. В том числе Президентом, главой его Офиса и всеми прочими, активно выражающими свое недовольство решением органа, который обеспечивает верховенство Конституции в нашей стране.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от украинской власти и в частности президента Зеленского прекратить унижать Украину своей угоднической позицией по отношению к западным агентам внешнего управления. Власть должна немедленно прекратить давление на Конституционный Суд Украины и обеспечить беспрекословное выполнение решения КСУ во исполнение норм Основного Закона.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"