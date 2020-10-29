Гримнули дверима. Білорусь офіційно заборонила в'їзд громадян з України, Польщі, Литви та Латвії. Обмеження діє від сьогодні і не поширюється хіба на дипломатів, міжнародних перевізників і залізничників.

Усе щоб не пустити в країну коронавірус, існування якого, до слова, найвище керівництво донедавна не визнавало.

Прикордонники вже одержали відповідні інструкції. Обмежень на виїзд із Білорусі при цьому - немає.