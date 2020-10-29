Криваві теракти буквально сколихнули Францію. У Ніцці ісламіст влаштував різанину в базиліці він убив трьох і поранив ще кількох людей. Пізніше ще один напад стався в місті Авіньон. Президент Макрон виводить на вулиці міст армію! Всі подробиці - далі в сюжеті.

Хвилина мовчання у французькому парламенті. Держава на найвищому рівні вшановує загиблих у теракті, який сьогодні сколихнув усю Францію.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Відповідь влади буде твердою, жорсткою та негайною. По всій країні рівень терористичної загрози піднімаємо до найвищого.

Трагедія сталася близько дев'ятої ранку у Ніцці. У базиліку Нотр-Дам увірвався чоловік із ножем. Зарізав літнього прислужника, відвідувачку і ще одну жінку, вже коли тікав із церкви, вона сховалася від нападника в кафе. Місцеві не можуть оговтатися.

Ми дізналися з новин, що нашого прислужника убили. Я шокована. Досі перед очима бачу, як він ходить по церкві, запалює свічки. Не вірю, що його більше немає. Він завжди там був, церква була йому рідним домом.

Нападникові не вдалося далеко втекти. Хвилин за десять його упіймали. Під час затримання люди чули постріли. За попередніми даними, зловмисник поранений і зараз у лікарні. Про його особу наразі нічого невідомо.

Девід-Олів'є Реверді, представник поліції:

Покладаємо надію на запис із камери відеостеження. Що встановлена на вході до церкви, і очевидно, зафільмувала злочин. Побачимо, чи були спільники у нападника.

Міська влада одразу кваліфікувала злочин як теракт. Усі церкви закрили, інші релігійні об'єкти взяли під охорону.

Крістіан Естросі, мер Ніцци:

Ніцца, як і вся Франція, платить надто високу ціну, знову ставши жертвою ісламо-фашизму. Цей вчинок неможливо трактувати інакше. Зловмисник постійно повторював "Аллах Акбар", поки йому надавали медичну допомогу на місці.

І ще один напад із ножем цього дня стався в Авіньоні. Там чоловік теж з вигуками "Аллах Акбар" накинувся на поліцейських. Його ліквідували. Для розслідування цих інцидентів міністерство внутрішніх справ створило спеціальний кризовий штаб. До його роботи долучився і президент Емануель Макрон. Сам він сьогодні особисто прибув у Ніццу.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Цей напад став можливим тільки тому, що у нас високі цінності: можливість вільно жити, вільно вірити і не піддаватися терору. Дозвольте ще раз на цьому наголосити: ми ніколи не поступимося.

Злочин у Ніцці засудила Єврокомісія та Католицька церква. Обурена нападом і місцева громада мусульман. На знак солідарності з рідними загиблих, там закликали всіх сповідників ісламу у Франції відмовитися від публічного святкування Мавліду - дня народження пророка Мохамеда, який відзначають сьогодні.

Бубекер Бекрі, віцепрезидент регіональної ради мусульман:

Це нечувано. Відбулася спроба налаштувати Францію проти своїх мусульман. Але ми у цю пастку не втрапимо. Від щирого серця хочу повідомити, як сильно ми цим збентежені. І мусимо усвідомлювати саму суть того, що відбувається.

Ніцца не вперше стає місцем злочину ісламістів. Чотири роки тому, під час святкування Дня республіки, радикал, що був за кермом вантажівки, заїхав у натовп. Загинуло 84 людини. Останнім часом напруження у французькому суспільстві на тлі релігійних розбіжностей зросло. Два тижні тому ісламіст убив учителя Самюеля Паті за те, що той показав дітям карикатури на пророка Мохамеда. Країною прокотилася хвиля протестів.