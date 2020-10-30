Коронавірус б'є рекоди за кількістю інфікованих [ Редактировать ]
8132 випадки інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 173 людини - померли. Це найвищі показники від початку пандемії. Найбільше інфікованих у Києві - 751 випадок. 659 - На Харківщині. На Хмельниччині - 521. Одужали майже 3400 українців. Оперативні дані наводить Рада нацбезпеки та оборони.
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