Microsoft избавил Windows 10 от древних "мучений" [ Редактировать ]
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На днях Windows 10 получил небольшое, но критически важное для индустрии обновление, которое лишает операционную систему древней и опасной функции – поддержки Adobe Flash Player.
Apple отказалась от поддержки Flash еще в 2010 году, назвав его небезопасным. Windows продолжала его использовать на протяжении десяти лет и даже сделала его частью системы Windows.
Но даже Microsoft в итоге признали его устаревшим, хоть и не спешили от него избавляться. В 2017 году корпорация объявила о том, что в 2020 году поддержка Adobe Flash Player будет полностью прекращена.
Чуть больше недели назад Microsoft убрала проигрыватель Flash из своего браузера Edge в тестовой версии Edge Canary 88.
27 октября 2020 года время пришло – вышло обновление под KB4577586, которое удаляет древний рудимент в виде Flash из системы окончательно и бесповоротно. После установки обновления установить Flash обратно не получится.
Вместе с Adobe Flash Player уходит целая эпоха флэш-игр
Апдейт доступен для версий Windows 10 1909 (ноябрь 2019), 1903 (май 2019), 1809, 1803 и более ранних.
Чтобы скачать обновление вручную, сделайте следующие несколько шагов:
- Зайдите на сайт обновлений Microsoft Update.
- Найдите в форме поиска патч KB4577586.
- Скачайте его для той версии Windows 10, которую вы используете.
- Загрузится файл с расширением *.msu — установите его.
- Перезагрузите компьютер.
С начала 2021 года это обновление начнет распространяться как опциональное через Windows Update (Центр обновления Windows), а еще через несколько месяцев — станет рекомендованным.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10.
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