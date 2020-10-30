На днях Windows 10 получил небольшое, но критически важное для индустрии обновление, которое лишает операционную систему древней и опасной функции – поддержки Adobe Flash Player.

Apple отказалась от поддержки Flash еще в 2010 году, назвав его небезопасным. Windows продолжала его использовать на протяжении десяти лет и даже сделала его частью системы Windows.

Но даже Microsoft в итоге признали его устаревшим, хоть и не спешили от него избавляться. В 2017 году корпорация объявила о том, что в 2020 году поддержка Adobe Flash Player будет полностью прекращена.

Чуть больше недели назад Microsoft убрала проигрыватель Flash из своего браузера Edge в тестовой версии Edge Canary 88.

27 октября 2020 года время пришло – вышло обновление под KB4577586, которое удаляет древний рудимент в виде Flash из системы окончательно и бесповоротно. После установки обновления установить Flash обратно не получится.

Вместе с Adobe Flash Player уходит целая эпоха флэш-игр

Апдейт доступен для версий Windows 10 1909 (ноябрь 2019), 1903 (май 2019), 1809, 1803 и более ранних.

Чтобы скачать обновление вручную, сделайте следующие несколько шагов:

Зайдите на сайт обновлений Microsoft Update. Найдите в форме поиска патч KB4577586. Скачайте его для той версии Windows 10, которую вы используете. Загрузится файл с расширением *.msu — установите его. Перезагрузите компьютер.

С начала 2021 года это обновление начнет распространяться как опциональное через Windows Update (Центр обновления Windows), а еще через несколько месяцев — станет рекомендованным.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft объявила о скорой "смерти" Windows 10.