Цього тижня у Сполучених Штатах знову палили сміттєві баки посеред вулиць та грабували крамниці. Організатори протестних акцій при цьому відверто кажуть: "і не таке побачите". За тиждень у країні президентські вибори, і якщо перемагатиме Трамп - демонстрації і безлади можуть перекинутися і на інші міста і штати.

Чи реальним є "силовий сценарій"? Щоб зрозуміти це, Дмитро Анопченко поїхав на місце резонансних подій. Його репортаж з Пенсильванії.

Щовечора у Філадельфії у великих супермаркетах і маленьких крамничках вибивають двері та б'ють вітрини. І виносять звідти все: харчі, одяг, побутову техніку і навіть величезні плазмові телевізори. Не вибираючи, просто хапають усе, що потрапить під руку. І особливо не ховаються. Навпаки, з відчуттям, що "біле суспільство їм заборгувало, просто беруть своє".

Хтось забив шибки дерев'яними щитами, хтось ночує у своїх крамницях… Але пограбування тривають навіть попри оголошену в місті комендантську годину. І місцева преса має сенсаційну версію - чому.

Cтів Кілі, спецкор місцевої служби Fox news:

Наказ керівництва поліції Філадельфії. Неймовірно розгублені офіцери - і патрульні, і командири, - сказали мені, що цієї ночі їм "було наказано крадіїв не арештовувати, а лише розганяти.

Те саме і я бачив у Філадельфії. Так, "під камери" були арешти. Але, як з'ясувалося, після встановлення особи, затриманих просто відпускають. Як кажуть, "щоб не загострювати" ситуації і не провокувати безлади. А їхній центр - кілька кварталів навколо поліцейської дільниці.

Це - лінія розділу між темношкірими протестувальниками і здебільшого білими силовиками. Ліворуч - територія протесту, праворуч - зона, яку контролює поліція.

Неподалік, цього понеділка, патруль застрелив афроамериканця - 27-річного Волтера Воллесса. Копи приїхали на виклик, кажуть: підозрюваний тримав ніж, тому після попередження вони відкрили вогонь… Але місто буквально вибухнуло. Просто посеред вулиць палили сміттєві баки і старі меблі.

Сутички переростали в прямі зіткнення

Ось такий вигляд має фашизм!

Силовиків закидали пакетами з нечистотами і кров'ю, жбурляли в них камінням. Поліція міста повідомляє, що понад пів сотні офіцерів - травмовані.

Жити на цій колись тихій вулиці, де традиційно селилися тільки темношкірі, стало неможливо. Адже за кілька кроків від їхніх будинків - поліцейські турнікети і люди, які намагаються прорвати оточення.

Так тяжко! Бо щодня тут сутички - відчуття, що живеш на лінії фронту.

І єдина (хоч і сумнівна) перевага - можна просто з квартири знімати відео, яке тисячі людей миттєво перепощують.

Згодом поліція оприлюднила відео з камер, що були на офіцерах, які проводили затримання. На ньому видно, що Воллесса вмовляють кинути ніж, попереджають, і лише потім - стріляють.

Але шукати правди ніхто вже не хоче. І якщо батьки загиблого ще стримано закликають до розслідування…

Я хочу справедливості щодо мого сина - і не побажаю такого нікому.

То адвокат родини більш різкий і політизований:

Їх тренують бути вбивцями! Цим офіцерам дали зброю лише з однією метою - знищувати нас!

З 9 вечора у місті діє комендантська година, жителів просять залишатися вдома; викликали нацгвардію; проїзд до центру міста взагалі перекрили. І президент Трамп…

Страшне все це, чому ми є очевидцями. Мер дозволяє людям бунтувати, грабувати - і ніхто це не зупиняє!

І навіть Байден (який зазвичай уникав прямих висловлювань, щоб не втратити голосів афроамеканців) засуджує мародерство:

Немає виправдань пограбуванням і насильству. Жодних! Хоча й думаю, що протести законні та обґрунтовані.

Утім, навіть свого кандидата в президенти мало хто слухає. Лідери темношкірих протестів кажуть прямо: якщо Байден програє, те, що відбувається зараз у Філадельфії, спробують організувати по всій Америці.

Усе залежить від того, хто - переможе. Скільки там до виборів залишилося - лічені дні? Якщо поліція зараз так діє, то уявіть, що буде, якщо Трамп залишиться. Тож у нас просто вибору не буде!

І це не бравада. Влада не каже про це відкрито, але як з'ясувала зі своїх джерел CNN, Міністерство внутрішньої безпеки США відпрацьовує план на випадок насильства у дні після виборів. У режим підвищеної готовності перевели підрозділи, які раніше були задіяні у придушенні безладів у Портленді. А Washington Post отримала інформацію, що до можливих погромів готуються у ФБР та американському Мін'юсті.

Такого сценарію з острахом чекає бізнес; люди, що й досі прибирають розбите скло у своїх крамницях і підраховують збитки від погромів. Серед них теж багато темношкірих, але мародерам - байдуже. Політикою вони тільки прикриваються.