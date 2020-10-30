"Ми всі порушували Конституцію в гонитві за євроінтеграцією" - Івченко [ Редактировать ]
В п'ятницю, 30 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко заявив про порушення Конституції.
С 2014 року так трапилось, що ми в гонитві за результатом приймали законопроєкти, які порушують основний закон. Ви зараз говорити про електронне декларування. А ви забули про медичну реформу? Безкоштовну медичну реформу скасували. Про трудовий кодекс? Де ми повністю скасували вихід на пенсію людям заднім числом. Ви забули про пенсійну реформу? Де відразу на 10 років підняли пенсійний стаж. І ми про це говорили, що це порушення основного закону - Конституції. Неможливо задніми датами змінювати законодавство.
"Те ж саме відбулось і з електронним декларуванням. Всі ми розуміємо, що в політичній площинні чиновники мають декларувати. Цей реєстр має бути, і це нормальна антикорупційна політика. Ми мали б сісти, і прийняти закон, щоб виправити цю ситуацію. Але, що ми будемо робити з усіма іншими законами, які ми приймали в погоні за результатами?", - додав він.
Борючись за безвіз або за якісь ефемерні кошти МВФ, ми повністю порушували основний закон - Конституції. В цьому є велика проблема.
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