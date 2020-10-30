"Європейська солідарність" категорично негативно відноситься до будь-яких нападів на антикорупційну інфраструктуру і до будь-яких утисків антикорупційної інфраструктури.

Про це заявив у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов.

"Виникають обгрунтовані підозри, що це рішення тільки озвучувалося в Конституційному суді, а писалося, на жаль, в офісі пана Зеленського. Я поясню, чому я роблю такі висновки. Тут сидять народні депутати попереднього скликання, так ми вже 5 років декларуємося, і це речі, які ми робимо спокійно. Але сьогодні - перший рік, коли мають і мали задекларуватися "Слуги". І вони дуже бояться того, що вони написали чи не написали у своїх деклараціях", - сказав він.

Депутат також зазначив, що від одного з суддів КС надійшла інформація, що на нього перед прийняттям таких рішень тиснули з Банкової.

"Це все елементи одного ланцюжка. Про безвіз же почали не сьогодні говорити, і не вчора, а місяць чи два тому, коли влада і команда пана Зеленського почали тиснути на НАБУ, на САП, сформували повністю ручну свою комісію по обранню нового очільника САП", - підкреслив Герасимов.

Крім того, депутат висловив думку про те, що Зеленський контролює Конституційний суд.

"Що стосується рішення, я думаю, парламент зобов'язаний наступного тижня, в найближчі дні прийняти відповідний закон і все повернути на місце. Але що стосується того, що пан Зеленський хоче зробити відносно Конституційного суду - оце є прямий шлях до Росії з Кремлем чи до Білорусі з Лукашенком. Тому що це є дійсно повна узурпація влади", - наголосив Артур Герасимов.