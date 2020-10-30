Местные выборы: Владимир Клименко рассказал о краже голосов в Мариуполе [ Редактировать ]
По состоянию на сегодня, в Мариупольский городской совет проходят 4 партии. При этом, во время проведения выборов наблюдался факт кражи голосов.
Об этом в пятницу вечером, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" заявил координатор Мариупольской городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Клименко.
"Первая партия - 42% - это блок действующего мэра, на втором месте - мы, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 35%, третье место занимает партия Шария - 7,9%, на четвертом месте - партия "Сила людей" - 6,1%. По нашим подсчетам, партия "Слуга народа" не проходит, она набирает 4, 65%", - сказал он.
Клименко также отметил, что после того, как районные комиссии пошли сдавать бюллетени, у блока действующего мэра пропало ровно такое же количество голосов, которое добавилось у "Слуги народа".
"Изначально напечатано было бюллетеней на 341 меньше, чем их выдано на избирательные участки. Для сравнения: напечатано в типографии было 517 700 бюллетеней, а на избирательные участки выдано 518 100", - добавил он.
Координатор Мариупольской городской организации партии ОПЗЖ подчеркнул, что все нарушения были зафиксированы, юристы подготовили все необходимые документы и будут обращаться по этому поводу в Окружной суд.
"Более того, партия действующего мэра добровольно, я так понимаю, отдала свои голоса партии "Слуга народа", потому что от "Слуги народа" первым номером идет заместитель действующего мэра. И для того, чтобы протянуть эту партию, вот эти махинации были и произведены", - подытожил Владимир Клименко.
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