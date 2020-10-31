Бюджетної ночі не буде, а от суперечки й кулуарні домовленості - цілком можливі. З понеділка депутати візьмуться за головний фінансовий документ країни. Проголосувати його в першому читанні попередньо мають у четвер. Утім, чи знайдуть компроміс парламентарії й чи винесуть документ до сесійної зали взагалі - велике питання, оскільки показники бюджету викликали занепокоєння у кредиторів.

У МВФ натякнули, статті роздуті, а дефіцит занадто великий. Тож на кону - транші, на які Україна чекає понад півроку.

За яким кошторисом житимемо наступного року - питання, яке цікавить не лише українців, а й міжнародних кредиторів. Від останніх залежить - чи отримає Україна транш від МВФ та ЄС. І ця перспектива, кажуть як експерти, так і в кулуарах депутати: з тими показниками, які закладені в проєкті документа - примарна. Оскільки статті роздуті, а дефіцит - нереальний.

Андрій Новак, економіст:

Фантазія помножена на ілюзію і саме на такому показнику уряд побудував свій первинний варіант бюджету, роблячи його нереалістичним. Абсолютно фантастичний показник росту ВВП, який уряд закладає на рівні 4,6 відсотків такого росту, не досягнуть навіть набагато благополучніші економіки світу.

Що ж до бюджету в цілому - традиційно витрачатимемо більше, ніж зароблятимемо. Дефіцит майже 300 млрд грн, і це без урахування виплат з боргів - там приблизно така сама сума. Курс долара закладений на рівні 29 гривень. Двічі наступного року планують підвищити мінімальну зарплату. На соціальні статті, як-то зарплати, в держави грошей, звісно, вистачить, а от на закладений у назві бюджету розвиток - навряд чи. Чим латати тоді дірку в бюджеті?

Ерік Найман, економіст:

На сейчас я не вижу источников покрытия этого дефицита, кроме просто включения печатного станка, а соответственно это почти 10 млрд долларов - это более высокая инфляция и большая девальвация гривны.

У Кабміні планують наповнювати держбюджет за рахунок податків. І це відчує на собі насамперед малий та середній бізнес, пояснює експерт, він потягнеться в тінь, щоб не втрачати свої заробітки. На те, що дефіцит бюджету завеликий, уже натякнули в МВФ. Чи змінять показник нардепи, спікер парламенту поки що не знає. За роботу профільний комітет візьметься в понеділок.

Дмитро Разумков, прем'єр-міністр України:

На жаль, ще немає остаточної таблиці з пропозиціями. Він надійшов до ВР з високими показниками дефіциту, шість відсотків складав. Це проект бюджету з Кабміну. Депутати достатньо виважено підходили до його доопрацювання. Я думаю, що в понеділок відбудеться засідання комітету. Ми побачимо ту таблицю пропозицій. І на наступному тижні, якщо все буде добре, ми зможемо розглянути бюджет. Але, подивимось. Минулого разу у нас не відбулося засідання комітету у зв'язку з ситуацією, яка виникла з ковідом. У нас були і захворівші народні депутати, і ті хто контактував.

У сесійну залу головний фінансовий документ планують винести в четвер. Та чи вистачить голосів? Уже зараз критики більше й голосування навіть у першому читанні законопроєкту може опинитися на межі фолу.