Джеймс Бонд назавжди: шотландський кіноактор Шон Коннері помер у віці 90 років [ Редактировать ]
Пішла легенда - сьогодні не стало першого Джеймса Бонда. Шотландський кіноактор Шон Коннері помер у віці 90 років.
За опитуванням серед фанатів, він став найкращим виконавцем ролі спецагента, вона принесла йому найбільшу славу. Утім, на рахунку Коннері понад 70 стрічок. Він отримав "Оскар" за роль другого плану в "Недоторканних", нагороджений "Золотим глобусом" і двічі - премією британської кіноакадемії.
Коннері працював і продюсером, але голлівудське кіно - недолюблював. У 2000 році британська королева Єлизавета Друга посвятила актора в лицарі.
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