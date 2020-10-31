Хэллоуин 2020: что категорически запрещено делать в этот праздник [ Редактировать ]
Накануне католического Дня всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября, отмечается самый "страшный" праздник - Хэллоуин. Каждому нужно знать, что же принято и что не принято делать в этот вечер и как его лучше провести, чтобы никому не навредить. Передает "Апостроф"
Многие экстрасенсы считают, что есть действия, которые категорически нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беду.
Что нельзя делать в Хэллоуин
- Пускать в дом черного кота, потому что в виде животного к вам может прийти нечистая сила
- Оставлять дома на ночь котов
- Убивать пауков
- Оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Если вы все же забыли его снять, обязательно перестирайте
- Оставлять открытыми двери и окна – через них нечисть может пробраться в дом
- Отказывать тем, кто просит у вас денег или помощи
- Оборачиваться, если услышите шаги за спиной – это могут быть мертвецы.
Кроме запретов, существует ряд вещей, которые не принято делать в обычное время, а Хэллоуин как бы снимает запреты на один вечер.
Что можно делать в Хэллоуин
- Пить крепкие спиртные напитки и играть в азартные игры.
- Разливать спиртное. Этой ночью граница между двумя мирами становится такой тонкой, что практически исчезает.
- Собираясь гулять в ночь Хеллоуина, прихватите с собой бутылку любого спиртного напитка. Духи тоже хотят выпить и, если вы им нальете, будут вам благодарны.
- Также можно налить выпить любому встреченному бродяге, так как принято считать, что именно души усопших в эту ночь нередко используют тела бездомных людей, чтобы выбраться "в мир".
- Отправляться к соседям в поисках закуски. В эту ночь мертвые возвращаются на землю и бродят вокруг мест, где провели свою жизнь, в поисках пищи и тепла. Чем больше живых будут под видом нечисти стучаться в двери, выкрикивая ритуальную фразу, тем легче мертвым будет получить желаемое. Помогите им - и они будут вам благодарны. Известно, что именно этой ночью людей нередко посещают судьбоносные озарения.
- Гадать, вызывать духов, впадать в транс и говорить о смерти. По мнению экстрасенсов, всякий человек в эту ночь может услышать голоса "с той стороны".
- В эту ночь никто не говорит "это только твои фантазии", "это невозможно" и "прекрати болтать глупости".
- В течение праздника приветствуется затрагивание тем, обыкновенно считающихся табуированными, в первую очередь, темы смерти. Тот, кто будет достаточно храбр, получит награду.
- Кроме того, принято пить глинтвейн (с корицей, гвоздикой и кусочками яблок), зажигать свечи, смотреть кино, есть сладкое и танцевать
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