Накануне католического Дня всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября, отмечается самый "страшный" праздник - Хэллоуин. Каждому нужно знать, что же принято и что не принято делать в этот вечер и как его лучше провести, чтобы никому не навредить. Передает "Апостроф"

Многие экстрасенсы считают, что есть действия, которые категорически нельзя делать в Хэллоуин, чтобы не накликать беду.

Что нельзя делать в Хэллоуин

Пускать в дом черного кота, потому что в виде животного к вам может прийти нечистая сила

Оставлять дома на ночь котов

Убивать пауков

Оставлять белье на веревке, потому что после захода солнца в него может вселиться нечисть. Если вы все же забыли его снять, обязательно перестирайте

Оставлять открытыми двери и окна – через них нечисть может пробраться в дом

Отказывать тем, кто просит у вас денег или помощи

Оборачиваться, если услышите шаги за спиной – это могут быть мертвецы.

Кроме запретов, существует ряд вещей, которые не принято делать в обычное время, а Хэллоуин как бы снимает запреты на один вечер.

Что можно делать в Хэллоуин

Пить крепкие спиртные напитки и играть в азартные игры.

Разливать спиртное. Этой ночью граница между двумя мирами становится такой тонкой, что практически исчезает.

Собираясь гулять в ночь Хеллоуина, прихватите с собой бутылку любого спиртного напитка. Духи тоже хотят выпить и, если вы им нальете, будут вам благодарны.

Также можно налить выпить любому встреченному бродяге, так как принято считать, что именно души усопших в эту ночь нередко используют тела бездомных людей, чтобы выбраться "в мир".

Отправляться к соседям в поисках закуски. В эту ночь мертвые возвращаются на землю и бродят вокруг мест, где провели свою жизнь, в поисках пищи и тепла. Чем больше живых будут под видом нечисти стучаться в двери, выкрикивая ритуальную фразу, тем легче мертвым будет получить желаемое. Помогите им - и они будут вам благодарны. Известно, что именно этой ночью людей нередко посещают судьбоносные озарения.

Гадать, вызывать духов, впадать в транс и говорить о смерти. По мнению экстрасенсов, всякий человек в эту ночь может услышать голоса "с той стороны".

В эту ночь никто не говорит "это только твои фантазии", "это невозможно" и "прекрати болтать глупости".

В течение праздника приветствуется затрагивание тем, обыкновенно считающихся табуированными, в первую очередь, темы смерти. Тот, кто будет достаточно храбр, получит награду.

Кроме того, принято пить глинтвейн (с корицей, гвоздикой и кусочками яблок), зажигать свечи, смотреть кино, есть сладкое и танцевать

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