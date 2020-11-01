В воскресенье, 1 ноября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся поединок между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и его соперником - британцем Дереком Чисорой. В бою одержал победу украинец.

Стоит отметить, что в первых раундах Чисора агрессивно себя вел, применяя грязные приемы атаки. Усик же, наоборот, события не форсировал и изматывал противника до последнего.

В последних раундах у британца будто открылось второе дыхание. Ситуация все больше запутывалась. Чисора очень старался подровнять бой. Однако, Александру все же удалось одержать победу в поединке по судейским очкам.

Судьи единогласно признали 33-летнего украинца победителем. Усик получил статус обязательного претендента на пояс чемпиона мира WBO, который пока удерживает Энтони Джошуа. Эта победа стала для него 18 на профессиональном ринге.

Ранее мы писали о сумме гонораров Александра Усика и Дерека Чисоры.