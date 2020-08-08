В Киеве "заминировали" станцию метро [ Редактировать ]
Фото: UA.News
В столичное управление Нацполиции поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Золотые ворота".
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации, неизвестный сообщил правоохоранителям о минировании подземки. Ее сразу же закрыли.
Отмечается, что на месте работают сотрудники экстренных служб.
Читайте также, в полицию сообщили о минировании станции "Вокзальная". Правоохранители не обнаружили взрывчатых веществ.
по теме
Prev Next
29 июля 2020 21:44
Станция метро "Вокзальная" в Киеве снова работает
Информация о минировании метро не подтвердилась