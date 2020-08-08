В столичное управление Нацполиции поступил анонимный звонок о минировании станции метро "Золотые ворота".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации, неизвестный сообщил правоохоранителям о минировании подземки. Ее сразу же закрыли.

Отмечается, что на месте работают сотрудники экстренных служб.

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