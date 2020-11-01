Скандал на 60 мільйонів: коли почнеться будівництво дитячого онко-центру [ Редактировать ]
Скандал на 60 мільйонів. Сучасну онколабораторію у Львові таки побудують наступного року. Принаймні в цьому журналістів "Подробиць" запевнили у Міністерстві охорони здоров'я - після того, як в ефірі нашої програми вийшов сюжет про передачу урядом частини грошей із будівництва діагностичного центру на ремонти доріг у Львівській області.
Ця інформація неабияк збурила українців у соцмережах. Як наслідок, в "Укравтодорі" від цих грошей відмовилися, а в МОЗ нас запевнили: необхідну документацію для проєкту сучасної лабораторії зробили, і вже навіть отримали позитивний висновок державної експертизи.
Саме будівництво через несприятливі погодні умови перенесли на 2021 рік.
Світлана Шаталова, заступник міністра охорони здоров'я:
Ми плануємо розпочати роботи, як тільки будуть дозволяти погодні умови. Сподіваюся що розпочнемо у лютому, наблизимо все фінансування, яке відбувається по державним капітальним інвестиціям. Думаю, тут нас має підтримати і бюджетний комітет і міжвідомча комісія.
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