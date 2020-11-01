Конституційний пінг-понг. Чим завершиться найгучніший скандал тижня зі скасуванням електронного декларування - розв'язки чекають не тільки в українському політикумі, а й за кордоном. На кону - занадто висока ціна: безвіз та фінансова підтримка іноземних партнерів.

Боротьба, здається, йде на всіх фронтах. Президент налаштований радикально - просить парламент розпустити Конституційний Суд і поставити крапку в скандалі. Мовляв, не виключена й змова. Натомість у Венеціанській комісії вже заявили - так чинити незаконно. А в Нацагентстві з питань запобігання корупції взагалі кажуть про заблоковану роботу.

Конституційний Суд - в епіцентрі скандалу, і пристрасті тільки розпалюються. А все почалось у вівторок - тоді судді на закритому засіданні скасували електронне декларування. Це та сама система, за допомогою якої чотири роки поспіль кожен українець міг дізнатися про статки держчиновників: їхні дорогі автівки, годинники, квартири, мільйони під матрацами, церкви і навіть святі мощі. А за приховування всього цього - загрожувало два роки в'язниці. Утім, Конституційний Суд вирішив інакше - електронна декларація, як лист до Святого Миколая, що написав, те й написав, ніякого покарання більше не буде. І все скасував.

Реакція Євросоюзу була миттєвою. Там попередили: рішення суддів ставить під сумнів міжнародні зобов'язання України. Ми можемо втратити безвіз. А ще - залишитися без кредитів. Після таких погроз влада заворушилася - президент запропонував депутатам повністю перезавантажити Конституційний Суд. Бо ж на черзі ще одна ухвала цих суддів - можливе визнання тепер уже Антикорупційного суду - неконституційним.

Та напередодні Венеціанська комісія відповіла президенту: звільнення суддів Конституційного Суду - незаконне. Не забарилися з відповіддю й у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Там заявили: про антикорупційну боротьбу не може навіть ітися, якщо Конституційний Суд не змінить рішення. Ба більше - судді діяли у власних інтересах, бо серед них були ті, хто й сам приховував власні статки, зазначили в НАЗК.

І от надвечір чергова заява президента - у Facebook з'явилося повідомлення, в якому гарант демарш Конституційного Суду називає "публічним проявом змови частини старих еліт і олігархів проти нього і країни", які хочуть зберегти за собою корупційний спосіб життя.

Та чи дійдуть зрештою компромісу влада, європейські партнери й Конституційний Суд? І чи не стануть ці рішення в майбутньому кабальними для українців - залишається лише сподіватися.