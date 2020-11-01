На південь Філіппін обрушився супертайфун "Гоні" - найпотужніший цього року. Подекуди швидкість вітру сягала понад 200 кілометрів за годину. Вітер зривав дахи й викорчовував дерева. Стихія вже забрала життя щонайменше сімох людей і суне далі країною.

Загалом тайфун може зачепити понад 30 мільйонів жителів - через загрозу повеней і зсувів ґрунту. Нині евакуювали близько мільйона людей.

Арман Атуел, евакуйований:

Я - інвалід, не можу ходити. І якби залишився вдома, то в разі небезпеки мені б довелося повзти. Тож я вирішив евакуюватися в безпечніше місце разом з іншими.

Крістель Сінко, евакуйована: