Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами, назвав его "сумасшедшим", но эта информация может быть просто фейком из соцсетей. Об этом Трамп написал в Twitter.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп.

Стоит отметить, что еще 21 октября агентство Reuters писало, что пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он введет локдаун в стране до тех пор, пока все не будут вакцинированы от COVID-19.

Reuters не нашло свидетельств того, что Байден произносил эту точную цитату в новостях или на своем веб-сайте.

На самом деле, Байден сказал, что, если бы ученые посоветовали ему закрыть страну, чтобы обуздать пандемию коронавируса, он бы это сделал, но он не думает, что будет необходимость в такой общенациональной изоляции. Он поддерживает открытие предприятий и школ при условии принятия достаточных мер безопасности, пишет агентство.

30 октября Байден писал в своем Twitter: "Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь выключать экономику. Я собираюсь выключить вирус".

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus. — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2020

Как ранее сообщалось, Трамп обвинил медиков в завышении статистики по COVID-19, чтобы заработать на этом.

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