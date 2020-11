Действующий президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в желании ввести в стране локдаун, который может длиться годами, назвав его "сумасшедшим", но эта информация может быть просто фейком из соцсетей. Об этом Трамп написал в Twitter.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!

"Байден хочет заблокировать нашу страну, может быть, на годы. Сумасшествие! Блокировки не будет. Великое американское возрождение уже началось", - написал Трамп.

Стоит отметить, что еще 21 октября агентство Reuters писало, что пользователи соцсетей распространяют ложную цитату, приписываемую Байдену, где тот якобы говорит, что в случае победы на предстоящих президентских выборах в США он введет локдаун в стране до тех пор, пока все не будут вакцинированы от COVID-19.

Reuters не нашло свидетельств того, что Байден произносил эту точную цитату в новостях или на своем веб-сайте.

На самом деле, Байден сказал, что, если бы ученые посоветовали ему закрыть страну, чтобы обуздать пандемию коронавируса, он бы это сделал, но он не думает, что будет необходимость в такой общенациональной изоляции. Он поддерживает открытие предприятий и школ при условии принятия достаточных мер безопасности, пишет агентство.

30 октября Байден писал в своем Twitter: "Я не собираюсь закрывать страну. Я не собираюсь выключать экономику. Я собираюсь выключить вирус".

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus.