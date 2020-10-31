Президент США Дональд Трамп, 31 октября, сделал громкое заявление, что американские медики умышленно завышают статистику по коронавирусу, чтобы заработать больше денег. Об этом он сказал во время избирательной встречи в Мичигане, сообщает CNN.

Наши врачи - очень умные люди. Итак, что они делают. Говорят: извините, но все умирают от COVID ... А это около $2 тысяч надбавки, поэтому они имеют больше денег

Стоит отметить, что 30 октября в США более 90000 американцев были диагностированы с Covid-19, новым дневным максимумом, и было зарегистрировано не менее 929 смертей, согласно подсчетам из Университета Джона Хопкинса. Два штата - Южная Дакота и Вайоминг, сообщили о самых высоких ежедневных смертях, а в четверг был зафиксирован самый высокий показатель ежедневной заболеваемости за весь период пандемии.

Также в 17-ти штатах зарегистрировано рекордное количество госпитализаций. Это стало третьим суточным антирекордом за трое суток.

Важно, что Трапм считает, что Байден со своей командой пытаются запугать людей заболеванием COVID-19.

Как ранее сообщалось, хакеры "напали" на сайт предвыборной кампании Трампа.

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