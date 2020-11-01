В субботу, 31 октября, во время выступления в Мичигане экс-президент США Барак Обама рассказал, что в условиях пандемии Дональд Трамп стремится "накормить свое эго". Об этом пишет CNN.

Замечания Обамы включали резкие упреки в сторону Трампа. Он также разрекламировал кандидата на пост президента США - Джо Байдена.

"Джо Байден - мой брат. Я люблю Джо Байдена. И он будет великим президентом", - сказал Обама.

Он также отметил, что, быстро понял, что Байден относился ко всем гражданам с "достоинством и уважением".

"Это чувство порядочности и сочувствия, вера в упорный труд, семью и вера в то, что все на счету. Вот кто такой Джо и таким он будет на посту президента. У него характер и опыт, чтобы сделать страну лучше", - добавив экс-президент.

Затем Обама обратил свое внимание на Трампа, раскритиковав президента за необоснованные заявления на недавнем мероприятии о том, что врачи завышают число смертей от коронавируса ради денежной выгоды.

"Теперь он обвиняет врачей в том, что они нажились на этой пандемии. Подумайте об этом. Он не может понять, что кто-то рискует своей жизнью, чтобы спасти других... И в этом разница между Джо Байденом и Трампом. Трамп заботится о том, чтобы кормить свое эго. Джо заботится о том, чтобы вы и ваша семья были в безопасности", - добавил Обама.

Ранее "Подробности" писали о том, что Трамп планирует отдохнуть после выборов.