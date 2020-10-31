Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует отдых после завершения предвыборной кампании и выборов. Об этом Трамп заявил на митинге в штате Пенсильвания.

Глава государства подчеркнул, что у него напряженный график.

"Сегодня у нас запланировано три митинга, завтра - пять. На самом скромном из них ожидается не менее 25 тысяч человек. В понедельник у нас будет пять или шесть мероприятий.

Я не знаю, чем мы займемся после этого. Я полагаю, что мы просто пойдем домой и отдохнем", - сказал он.

Как ранее сообщалось, хакеры "напали" на сайт предвыборной кампании Трампа.

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