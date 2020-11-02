К сожалению, власть продолжает попытки нивелирования конституционной юрисдикции и ликвидации Конституционного Суда. 2 ноября 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4304, анонсированный спикером на согласительном совете как документ, для принятия которого парламент должен "продемонстрировать свою консолидированную позицию".

Попытка вынести на голосование законопроект, который отменяет вступившее в законную силу решение Конституционного Суда Украины, свидетельствует о стремлении парламента посягнуть на независимость судебной ветви власти, закрепленную в Конституции Украины. Суть законодательной инициативы состоит в том, чтобы возобновить действие норм законов Украины, которые признаны Конституционным Судом неконституционными. Это прямо противоречит статье 1512 Конституции Украины, согласно которой "решения и заключения, принятые Конституционным Судом Украины, являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы".

Стремясь реанимировать нормы закона, признанные неконституционными, путем их "возобновления", парламент, по сути, прибегнул к реваншизму в отношении Конституционного Суда как к мести за принятие решений о неконституционности актов Верховной Рады.

Более того, поскольку Основной Закон Украины не предусматривает такой формы для принятия закона, как возобновление действия определенной нормы, можно утверждать: речь идет о попытке принятия Верховной Радой заведомо неконституционного закона неконституционным способом. Это пик правового нигилизма и грубейшее нарушение Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины в решении от 8 июня 2016 года № 4 рп/2016 указал, что законы, другие правовые акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, не могут быть приняты в аналогичной редакции, поскольку решения Конституционного Суда Украины являются «обязательными к исполнению на территории Украины, окончательными и не могут быть обжалованы». Повторное введение правового регулирования, признанного Конституционным Судом Украины неконституционным, дает основания говорить о нарушении конституционных предписаний, согласно которым законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей (часть вторая статьи 8 Основного Закона Украины).

Подавляющее большинство граждан Украины на местных выборах, состоявшихся 25 октября 2020 года, отказали в доверии представителям партии "Слуга народа" и политике, проводимой Зеленским и его окружением.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: политический кризис, возникший в стране, может быть решен с помощью "перезагрузки" власти. Но сделать это необходимо не путем досрочного прекращения полномочий судей Конституционного Суда, действовавших в рамках своих полномочий, а путем "перезагрузки" Верховной Рады Украины, депутаты которой готовят принятие подобных антиконституционных законов, свидетельствующих об их непрофессионализме, предвзятости и неуважении к Конституции Украины, нарушении прав граждан.

События, которые происходят вокруг Конституционного Суда – попытки неконституционного роспуска состава Суда, дискредитация судебного корпуса, вмешательство в деятельность судебного органа, – не только свидетельствуют о конституционном кризисе, но и указывают на наличие конституционного конфликта между ветвями власти, решением которого должны стать внеочередные парламентские выборы, а арбитром – народ Украины как носитель суверенитета и единственный источник власти. Конституционный Суд Украины 20 июня 2019 года в решении № 6-р/2019, указал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"