10 років в'язниці - за чотири життя. Сьогодні у справі Антона Желепи, з вини якого загинула сім'я, суд виніс вердикт.

За рішенням суду він має 10 років відсидіти за гратами, а ще - виплатити потерпілим відшкодування.

Нагадаємо, ця резонансна аварія сталася у липні на Столичному шосе під Києвом. Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина: мама, тато і троє дітей. Вижив лише 12-річний хлопчик. Зараз ним опікується його рідний дядько.