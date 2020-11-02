Винуватець загибелі цілої сім'ї у ДТП отримав 10 років в'язниці [ Редактировать ]
10 років в'язниці - за чотири життя. Сьогодні у справі Антона Желепи, з вини якого загинула сім'я, суд виніс вердикт.
За рішенням суду він має 10 років відсидіти за гратами, а ще - виплатити потерпілим відшкодування.
Нагадаємо, ця резонансна аварія сталася у липні на Столичному шосе під Києвом. Антон Желепа у неадекватному стані, під дією наркотиків та алкоголю, на позашляховику протаранив іншу машину, в якій їхала родина: мама, тато і троє дітей. Вижив лише 12-річний хлопчик. Зараз ним опікується його рідний дядько.
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