Поединок "Шахтера" в Лиге Чемпионов пройдет без фанов [ Редактировать ]
Фото: FootBoom
Матч Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и немецкой "Боруссией Менхенгладбах" на киевском НСК "Олимпийский" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Министерство здравоохранения Украины исключило возможность доступа зрителей на стадион в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.
Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возмещены.
Ранее мы писали, что донецкий "Шахтер" вырвался в лидеры Лиги Чемпионов. "Горняки" обошли мадридский "Реал" со счетом 3:2, набрав 3 очка.
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