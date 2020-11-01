Матч Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и немецкой "Боруссией Менхенгладбах" на киевском НСК "Олимпийский" пройдет при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Министерство здравоохранения Украины исключило возможность доступа зрителей на стадион в связи с ситуацией с коронавирусом в стране.

Отмечается, что деньги за купленные билеты будут возмещены.

Ранее мы писали, что донецкий "Шахтер" вырвался в лидеры Лиги Чемпионов. "Горняки" обошли мадридский "Реал" со счетом 3:2, набрав 3 очка.