У Камбоджі працює унікальна бригада садівників-верхолазів. Вони стежать, щоб джунглі не поглинули пам'ятку давньої архітектури - величний храмовий комплекс Ангкор-ват. Працюють вручну. Чому не застосовують новітніх технічних засобів? - розповість Ольга Жидецька.

Вони щодня виходять на роботу - вічну боротьбу з джунглями, які постійно наступають й намагаються поглинути гордість Камбоджі - архітектурне диво Ангкор Ват. Справа бригади з тридцяти садівників - звільняти мури та дахи від молодих паростків, які в тропічному кліматі швидко ростуть і загрожують старовинним спорудам. Роботи чимало - грандіозний ансамбль кам'яних будівель охоплює 163 гектари. З інструментів - хіба що драбина. Гострих предметів чи гербіцидів не застосовують, щоб не пошкодити прадавнього мурування.

Нгін Тхі, керівник бригади садівників:

Коли місцеві чи іноземні туристи бачать, як ми видираємося на вежі Ангкор-Вата, їх це лякає, вони думають, що нам бракує техніки. Але ми не можемо використовувати мотузки або альпіністське спорядження, тому що це загроза для давніх споруд.

Робота і справді важка й небезпечна. Адже висота найбільшого склепіння - 65 метрів. Трапляються й травми. Більшість тутешніх працівників - немолоді люди. Однак складні щоденні завдання допомагають їм бути у відмінній формі. А молодь, що долучається до команди, швидко проймається шляхетною метою.

Чоурм Трі, садівник Ангкора:

Ми любимо храми й хочемо їх зберегти. Якщо ми не відступимо, дерева зруйнують цю величну красу і в майбутньому молоді покоління не зможуть її побачити.

Ангкор Ват споруджено на початку 12 століття на честь бога Вішну. Це був розквіт імперії давніх кхмерських царів. Через сто п'ятдесят років місто занепало. І віднайшли його, повністю схованим під товщею джунглів, лише в 19 столітті. Після відбудови воно стало справжньою туристичною перлиною. За масштабом і значенням для цивілізації цей комплекс порівнюють з Парфеноном і Тадж-Махалом. До пандемії його щороку відвідували майже два мільйони туристів.