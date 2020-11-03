Из воды достали десятки человек/ фото: NTV

В турецкой Анталии во время прогулки по морю перевернулось туристическое судно. Об этом сообщает NTV.

Трагедия унесла жизнь одного туриста, гражданина России, еще десятки человек вытянули из воды. Инцидент произошел на расстоянии 50 -100 метров от берега.

Фото: NTV

Катер с туристами перевернулся в нашем районе Аланьи. Надеемся, что хорошие новости придут из региона, куда прибыли группы береговой охраны.

Отмечается, что к месту случившегося были направлены команды береговой охраны, продолжалась спасательная операция.

Фото: NTV

Ранее мы писали, что в Болгарии загорелся автобус с туристами. В инциденте никто не пострадал. Всех пассажиров вовремя вывели из автобуса.