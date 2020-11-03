Инженеры SpaceX занимаются бета-тестированием антенны и терминала для приема спутникового интернета. Об этом написал один из участников тестирования аппарата.

Для полной сборки передатчика на первых парах требуется 5 минут, но в будущем его модифицируют для ввода в массовое использование.

Сейчас это занимает пять минут. Но, с будущими улучшениями, процедура займет меньше трех минут. Не требуется никаких технических знаний. Направите антенну в небо и включайте.

Отмечается, что тестирование аппарата проходит в Канаде, абонплата составляет 99 долларов в месяц, при этом стоимость оборудования равняется 499 долларам.

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