Меньше трех минут: рассекречена сборка передатчика Starlink [ Редактировать ]
Инженеры SpaceX занимаются бета-тестированием антенны и терминала для приема спутникового интернета. Об этом написал один из участников тестирования аппарата.
Для полной сборки передатчика на первых парах требуется 5 минут, но в будущем его модифицируют для ввода в массовое использование.
Сейчас это занимает пять минут. Но, с будущими улучшениями, процедура займет меньше трех минут. Не требуется никаких технических знаний. Направите антенну в небо и включайте.
Отмечается, что тестирование аппарата проходит в Канаде, абонплата составляет 99 долларов в месяц, при этом стоимость оборудования равняется 499 долларам.
Читайте также, появилась дата запуска Starlink. В каталог Appstore внесли мобильное приложение, которое уже можно скачать.
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