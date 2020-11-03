Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман звернувся до чинного Уряду і всіх представників центральної влади з вимогою полишити сумнівну практику розгортання польових шпиталів, натомість максимально мобілізувати наявні ліжко-місця, зокрема за рахунок відомчих закладів, мобілізувати лікарів та максимально збільшити тестування. Влада вже втратила контроль над захворюваністю, впевнений Володимир Гройсман, і скоро країну чекає катастрофа.

"Ви втратили контроль над ситуацією. На все про все є 7 -10 днів, - сказав Володимир Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24". - Треба не гратися в ідіотизм розгортання медичних комплексів. Україна має базу - 170 тис. - ліжковий фонд. Зараз він задіяний максимум на третину…Треба розгорнути ліжко-місця, мобілізувати лікарів - військової медицини, відомчої медицини. Втричі збільшити тестування".

Як наголосив Володимир Гройсман, кошти в державі є - і дороги зараз можуть почекати, а от людям треба було дати можливість для одужання "ще вчора".

"Люди стоять в чергах (на отримання результатів тестування та консультації лікарів), це створює загрозу для життя і здоров’я. Вимагаю від Уряду швидких і серйозних дій", - сказав Володимир Гройсман.

Він також нагадав, що особисто сім місяців поспіль звертав увагу чиновників на наявні проблеми і давав пропозиції щодо вирішення. "Я про це говорю як мінімум місяців сім - про те, що треба було зробити. На жаль, країна не готова до зростання хворих", - наголосив Володимир Гройсман.