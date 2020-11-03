Вместо того чтобы бороться с эпидемией, власть решила на ней заработать [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Зе-команда не хочет бороться с эпидемией. У нее нет ни времени, ни желания, чтобы помочь людям и поддержать украинских предпринимателей. Зато "слуги" с легкостью штампуют новые законы, которые вводят поборы для граждан и бизнеса, создают коррупционную кормушку для силовиков и чиновников.
Сегодня в первом чтении "слуги народа" узаконили штрафы за отсутствие масок и нарушение карантина. Это не поможет победить эпидемию, но станет новым инструментом давления на бизнес. Власть разбазарила и "закатала в асфальт" миллиарды гривен из бюджетного Фонда борьбы с эпидемией. Потратила государственные деньги на зарплаты чиновникам и патриотические сериальчики. А теперь нашла способ опять залезть в карман гражданам.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить кормить коррупционеров и обеспечить полноценное финансирование борьбы с эпидемией. Отчитаться за расходование средств из Фонда борьбы с COVID-19. Заложить в бюджете приоритетное финансирование медицины, помощь гражданам и бизнесу в преодолении последствий эпидемии.
Прошлая власть наживалась на войне. Эта пытается нажиться на эпидемии. Чем быстрее Зе-команда уйдет из власти, тем легче будет стране выбраться из кризиса.
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