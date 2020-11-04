У Мілані грабіжники захопили в заручники директора банку [ Редактировать ]
У Мілані розшукують грабіжників банку. Напередодні озброєні нападники захопили в заручники директора фінустанови і двох її працівників. Деякий час утримували бранців.
Згодом будівлю оточили поліцейські та дві години вели перемови з грабіжниками. Але тим вдалося втекти через каналізацію. Скільки взяли грошей - поки що невідомо. Внаслідок нападу ніхто не постраждав.
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