52% жителей Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров в Карибском море обрел статус штата США. Об этом сообщает ABC News.

Результат приводится по итогам обработки 95% голосов. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед в мае подписала законопроект о проведении референдума. При этом Соединенные Штаты не обязаны соглашаться с результатами голосования, решение о статусе острова будет принимать Конгресс США.

С 1967 по 2017 годы состоялись уже пять плебисцитов по вопросу о политическом статусе Пуэрто-Рико. На последнем голосовании в ноябре 20212 года за вхождение в состав Соединенных Штатов проголосовали 65% избирателей, но явка составила всего 23%. Тогда решение не одобрил Конгресс.

Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории под управлением США. Это означает, что остров не входит в состав США, а является их владением и действие Конституции США там ограничено.

В Пуэрто-Рико есть местное правительство, но верховной властью обладает Конгресс США. Жители Пуэрто-Рико имеют американское гражданство и платят некоторые налоги, но не принимают участия в выборах президента США, Конгресса или губернаторов. Связь с США также заключается в наличии общей валюты и обороны.

Кроме Пуэрто-Рико, неинкорпорированными территориями США являются Гуам, Американские Виргинские острова и Северные Марианские острова.

В последний раз Соединенные Штаты принимали "новичков" в 1959 году. Тогда в состав США вошли Аляска и Гавайи.

Ранее сообщалось, что сенатором штата в США впервые избрали трансгендера.