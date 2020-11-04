Пандемія COVID-19 у світі: у Польщі погіршується ситуація [ Редактировать ]
Країни Європи одна за одною запроваджують комендантську годину. Обмеження на пересування відтепер діятиме в Італії та Угорщині. Погіршується ситуація і в Польщі, де зараз фіксують найвищі добові показники захворюваності та смертності від коронавірусу.
А у Франції вирішили не продовжувати надзвичайний стан через COVID-19 на три місяці, а залишити обмеження до 14 грудня, щоб на новорічні свята французи могли зустрітися з віддаленими членами родин.
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