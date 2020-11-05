У Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213 или 214 Источник: Twitter

Штаб кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена запустил сайт "переходного периода" для подготовки передачи власти от действующего президента Дональда Трампа.

На сайте размещены фотография Байдена на синем фоне и заявление на английском и испанском языках.

Американский народ определит, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. В нескольких штатах страны до сих пор продолжается подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны - от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости - и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харриса приступила к работе с первого дня.

Ранее Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане и Висконсине - так называемых "колеблющихся" штатах, где получил 26 голосов выборщиков.

По состоянию на 7:30 утра 5 ноября, по оценке NBC News и CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа - 213 или 214. По данным Fox News, у Байдена - 264 голоса. Для победы нужно получить 270 голосов.

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что считает себя победителем выборов в Мичигане и еще трех "колеблющихся" штатах - Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии (16 голосов). В этих трех штатах подсчитаны не все голоса. Также Дональд Трамп потребовал пересчета голосов в Висконсине.

Ранее сообщалось, что у Трампа требуют пересчитать голоса в Висконсине и Мичигане.