Медики рассказали о том, что у людей, переболевших коронавирусом, остаются рубцы не только на легочной ткани, но и на сердечной мышце. Воспаление сердца, при этом, фиксируется даже у тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, передает newsyou.info.

Согласно исследованию, которое опубликовали специалисты Института Гладстона в Сан-Франциско (США), вирус вызывает более чем значительные повреждения сердечной ткани. Ученые наблюдали за инфицированной сердечной мышцей при помощи электронного микроскопа, и выяснили, что коронавирус спровоцировал повреждения, нанесенные будто бы острым скальпелем.

"Коронавирус способен учинить настоящую резню в сердечной ткани. Картина, характерная для заболевания, совсем не похожа на ту, что мы видим при наследственных болезнях", - говорят американские ученые, отмечая, что это объясняет, почему переболевшие COVID-19 люди жалуются на слабость и одышку даже после выздоровления.

Серьезные повреждения сердца фиксируются почти у 50 процентов людей, перенесших коронавирус. Миокардит, острая и хроническая сердечная недостаточность, аритмия и некроз кардиомиоцитов - вот основные проблемы с сердцем, провоцируемые новым вирусом.

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