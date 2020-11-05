В Днепре ребенок залез на крышу трансформатора и не смог спустится. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Подросток залез на крышу будки, чтобы поразить друзей. Но позже он понял, что слезть самостоятельно не может. Прохожие вызвали спасателей.

Хотя мальчик воспринял это происшествие как веселое приключение, он пообещал спасателям больше не совершать таких необдуманных действий.

Отмечается, что к спасательным работам привлекли 4 человека из личного состава.

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