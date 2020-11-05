Брюссель запроваджує санкції проти Олександра Лукашенка [ Редактировать ]
Брюссель запроваджує санкції проти Олександра Лукашенка та його оточення за репресії щодо опозиції. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до ЄС і замороження фінансових активів. І торкнуться, зокрема, старшого сина Лукашенка - Віктора та 13 чиновників, яких вважають причетними до придушення протестів.
Очікують, що санкції набудуть чинності вже завтра. Литва закликала Білорусь зупинити запуск атомної електростанції, розташованої поблизу їхнього кордону. Відповідну ноту протесту оприлюднило МЗС Литви. Там переконані, що білоруська АЕС не відповідає стандартам ядерної безпеки та екологічним вимогам і може становити загрозу не тільки для Литви, а й для всієї Європи.
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